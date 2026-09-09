Personal de la Comisaría 28ª desarrolló un operativo en distintos puntos de la costa de Santa Fe, a partir de tareas investigativas iniciadas por dos hechos denunciados en el ámbito costero correspondiente a la jurisdicción de Colastiné y otro episodio ocurrido en la ciudad de San José del Rincón.
Dos detenidos y herramientas recuperadas por cuatro robos bajo investigación
Una pesquisa iniciada a partir de dos denuncias realizadas en Colastiné permitió avanzar sobre distintos domicilios de la zona costera. La Policía recuperó dos motoguadañas STIHL y una pulidora SKIL, además de prendas que podrían ser relevantes para esclarecer otro hecho ocurrido en San José del Rincón.
El procedimiento se concretó con la afectación de móviles policiales y personal de la jurisdicción, con conocimiento y supervisión de la Jefatura de la 6ª Zona de Inspección, realizándose intervenciones en distintos puntos previamente determinados a partir de las tareas investigativas.
Las actuaciones se iniciaron luego de dos denuncias recepcionadas durante la jornada del lunes 7 de septiembre en jurisdicción de Colastiné. En uno de los hechos, los autores habrían ingresado a una propiedad mediante el escalamiento de un cerramiento perimetral, sustrayendo diversos elementos.
En un segundo episodio fueron denunciadas como sustraídas distintas herramientas, entre ellas una motoguadaña, una pulidora y un rotomartillo.
Imágenes clave
A estos antecedentes se sumó el análisis de un tercer hecho ocurrido también el 7 de septiembre en inmediaciones de Los Grillos e Ibirá Pitá, San José del Rincón, cuyas imágenes habían alcanzado amplia difusión pública.
A partir de tareas de campo, entrevistas, relevamientos y el análisis comparativo de registros fílmicos, los investigadores detectaron coincidencias relacionadas con la modalidad de los hechos y las prendas de vestir observadas, lo que permitió orientar las diligencias hacia distintos puntos de interés de la zona costera.
Con la información obtenida se realizaron diversas intervenciones en domicilios y sectores previamente individualizados, obteniéndose resultados positivos en dos de ellos.
Como consecuencia de los procedimientos fueron recuperadas dos motoguadañas a explosión y una pulidora orbital con su correspondiente maletín, además del secuestro de distintas prendas de vestir consideradas de interés probatorio por sus características coincidentes con las observadas en los registros fílmicos analizados.
En sede policial
Asimismo, dos personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.
Las diligencias permitieron reunir elementos que vinculan investigativamente los procedimientos con tres hechos ocurridos durante la jornada del 7 de septiembre, dos de ellos denunciados en el ámbito jurisdiccional de Colastiné y el restante ocurrido en San José del Rincón.
Interiorizado el Ministerio Público de la Acusación, el fiscal en turno dispuso que ambas personas continúen aprehendidas e incomunicadas, además de la prosecución de las diligencias de reconocimiento y demás medidas procesales correspondientes.
La investigación continúa bajo intervención de la Unidad Fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.
Cuarto robo
En las últimas horas personal policial fue comisionado por el servicio de emergencias a un domicilio de calle Las Moras 7300 donde entrevistó al propietario, quien constató que autores ignorados, previo provocar la rotura de una ventana, ingresaron a la finca y sustrajeron una motoguadaña, un televisor, tres rollos de cables, lámparas y prendas de vestir varias.
Ante ello se iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes en Comisaría 28ª, disponiéndose su incorporación al legajo investigativo relacionado con los restantes hechos.
Por disposición fiscal, los dos individuos apresados quienes se encontraban alojados en sede policial en calidad de aprehendidos, pasaron a revestir la calidad de detenidos comunicados continuándose con las medidas procesales de rigor.