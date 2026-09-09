En zona costera de Santa Fe

Dos detenidos y herramientas recuperadas por cuatro robos bajo investigación

Una pesquisa iniciada a partir de dos denuncias realizadas en Colastiné permitió avanzar sobre distintos domicilios de la zona costera. La Policía recuperó dos motoguadañas STIHL y una pulidora SKIL, además de prendas que podrían ser relevantes para esclarecer otro hecho ocurrido en San José del Rincón.