Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López, el nene de cuatro años que murió en abril en Comodoro Rivadavia, fue víctima de una agresión dentro del Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de Trelew, donde permanece detenida con prisión preventiva. Según trascendió, un grupo de internas ingresó a su celda y la golpeó durante un violento episodio ocurrido el lunes 16 de noviembre por la noche.
Atacaron a la madre de Ángel López: varias presas la golpearon por la muerte del nene
El episodio ocurrió en el Instituto Penitenciario de Trelew y obligó a desplegar un operativo para controlar los disturbios. Otras dos detenidas también resultaron heridas durante el enfrentamiento.
El ataque se produjo minutos antes de las 22, en el Módulo 1 del establecimiento penitenciario de Chubut. La situación fue advertida por una celadora que, al escuchar los disturbios, dio aviso por radio y activó el protocolo de intervención.
Al mismo tiempo, los operadores de la cárcel detectaron lo que sucedía mediante las cámaras de seguridad. Ante la gravedad del episodio, intervino el Departamento de Operaciones Especiales Penitenciarias (DOEP), cuyos efectivos ingresaron al pabellón y ordenaron cerrar las celdas para evitar que los enfrentamientos continuaran.
Qué contó sobre la agresión
Una vez controlada la situación, las autoridades entrevistaron a Altamirano para conocer las circunstancias del ataque. De acuerdo con el informe oficial, la mujer aseguró que había sido golpeada por otras detenidas debido a la causa judicial que enfrenta por la muerte de su hijo.
Sin embargo, se negó a identificar a las internas que participaron de la agresión. La decisión podría estar relacionada con el temor a sufrir nuevas represalias dentro del penal.
El episodio también dejó a otras dos mujeres detenidas con cortes en la zona abdominal. Tras la intervención del personal penitenciario, los disturbios fueron controlados y se logró restablecer el orden en el pabellón.
Por qué está detenida Mariela Altamirano
Altamirano permanece privada de su libertad desde mediados de abril, cuando fue imputada por el homicidio de Ángel López, quien murió el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
La mujer y su pareja, Michel Kevin González, estaban a cargo del cuidado del chico desde noviembre de 2025. En ese momento, la Justicia de Familia había resuelto quitarle la tenencia al padre y restituirla a la madre biológica.
Después de la muerte del nene, se inició una investigación por presuntos maltratos infantiles y se analizaron las condiciones en las que vivía junto a su madre y su padrastro. Ambos fueron detenidos e imputados, aunque enfrentan distintas acusaciones: Altamirano está acusada de homicidio agravado por el vínculo, mientras que González también permanece bajo prisión preventiva.
Las pericias pendiente
La investigación por la muerte de Ángel todavía presenta interrogantes sobre las circunstancias que provocaron su fallecimiento. Los primeros estudios forenses detectaron más de 20 lesiones en la cabeza, hemorragias intracraneales y un edema cerebral severo.
Sin embargo, otros informes señalaron la existencia de una infección pulmonar que también podría haber tenido incidencia en el desenlace. Las diferencias entre las conclusiones médicas llevaron a las defensas de los acusados a cuestionar la hipótesis inicial de la Fiscalía.
En octubre, la Justicia resolvió extender por otros seis meses las prisiones preventivas de Altamirano y González, además de ampliar el plazo de investigación.
También ordenó una nueva evaluación en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es profundizar el análisis de las lesiones que presentaba el chico y establecer qué relación tuvieron con su muerte.
Mientras se aguardan los resultados de esos estudios, Altamirano continúa detenida en el penal de Trelew, donde ahora también quedó registrado el ataque que sufrió por parte de otras internas.