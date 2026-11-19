Las amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvieron a quedar bajo investigación. Desde el gobierno provincial señalaron que las intimidaciones no son un hecho aislado y recordaron que en otros episodios también fueron mencionados integrantes del gabinete.
Amenazas contra Pullaro: el gobierno de Santa Fe confirmó que también intimidaron a otros funcionarios
Las intimidaciones contra el gobernador están bajo investigación. La vocera provincial recordó que en otras oportunidades también fueron mencionados integrantes del gabinete, entre ellos Pablo Cococcioni, y explicó cómo actúa la Provincia ante estos episodios.
La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, se refirió a la situación y aseguró que ante cada amenaza se activa un abordaje que contempla medidas preventivas, operativas y de investigación.
"No es la primera ni la última", expresó la funcionaria, quien también recordó que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había hablado sobre estos episodios.
Qué dijo el gobierno sobre las amenazas a Pullaro
Coudannes sostuvo que las intimidaciones están siendo investigadas y vinculó la situación con las políticas de seguridad que impulsa la administración provincial.
En ese sentido, consideró que las medidas adoptadas por el gobierno santafesino generan dificultades para los sectores delictivos, tanto por las modificaciones normativas como por la continuidad del plan de seguridad.
"El gobernador es muy firme y ha trabajado con mucho coraje el plan de seguridad. Sabemos que los delincuentes se ponen muy nerviosos ante esta situación, no solo el paquete normativo que se sigue ajustando, sino también un plan de seguridad que se sigue consolidando en la provincia de Santa Fe y eso les recorta las posibilidades", afirmó.
La vocera también señaló que, además de las medidas de seguridad correspondientes, se avanza con las investigaciones para esclarecer las intimidaciones.
También mencionaron a ministros y funcionarios
Las amenazas no tuvieron como único destinatario al gobernador. Coudannes recordó que en otros episodios también fueron mencionados integrantes del gobierno provincial, entre ellos el propio ministro Cococcioni. "En otras amenazas también han nombrado a otros funcionarios, al mismo ministro", indicó.
La funcionaria explicó que, cuando se recibe una intimidación, se despliega un abordaje que contempla distintas instancias de intervención estatal. "Cuando llega la amenaza, desplegamos todo lo que tiene que ver con el abordaje desde lo preventivo, lo operativo y lo investigativo", sostuvo.
La Provincia ratificó la continuidad del plan de seguridad
Durante sus declaraciones, Coudannes insistió en que las amenazas no modificarán la política de seguridad que lleva adelante la gestión de Pullaro. La vocera volvió a relacionar las intimidaciones con el avance de las medidas contra el delito y remarcó que el Ejecutivo continuará con esa estrategia.
"Un plan que se consolida, que sigue en marcha, que no bajamos los brazos, que seguimos atrás de la delincuencia", expresó. Finalmente, dejó una definición sobre la postura del gobierno frente a este escenario: "No nos van a ganar, no nos van a ganar y en esto vamos a seguir de acá en adelante".