Mechera condenada por robar quesos, jugos y jabón de un mayorista en Santa Rosa de Lima

Una audiencia de juicio abreviado se llevó a cabo el pasado martes en los Tribunales de Santa Fe, en la que el juez Lisandro Aguirrecondenó a Rosa Celeste Villarraza, de 31 años, como coautora de los delitos de hurto simple y hurto simple en grado de tentativa. La imputada recibió una pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo y fue declarada reincidente.
El acuerdo fue presentado por la fiscal Rosana Peresin y contó con la conformidad de la defensora pública Leticia Feraudo, así como de su defendida. El magistrado admitió el procedimiento abreviado al considerar acreditados los hechos y los antecedentes penales de la acusada.
La sentencia la dispuso el juez Lisandro Aguirre en un juicio abreviado. Foto: Flavio Raina/Archivo
No obstante, ante un pedido de la defensa, el juez dispuso el cese de la prisión preventiva bajo reglas de conducta, entre las que se incluyó una prohibición de acercamiento de 300 metros al comercio damnificado.
Zona Oeste
Los hechos juzgados ocurrieron el 27 de enero de 2026 en un comercio mayorista ubicado en la esquina de las calles Alfonso Durán y Lamadrid, del barrio Santa Rosa de Lima.
Según la acusación, durante la mañana de ese día Villarraza ingresó al local junto a otra mujer, aún no identificada, y sustrajo cuatro hormas de queso de un kilo cada una.
Horas más tarde, alrededor de las 12, ambas regresaron al mismo comercio y volvieron a sustraer mercadería: dos jabones Dove y 40 sobres de jugos instantáneos de distintas marcas.
El comerciante retuvo a una de las mujeres hasta que llegó la policía. Imagen Google Street View
En esa ocasión, el propietario del local advirtió la maniobra y logró retener a Villarraza cuando intentaba huir, mientras que su acompañante escapó a bordo de una motocicleta Honda de color gris. La mercadería robada fue hallada oculta entre las prendas de la acusada.
El comerciante dio aviso a la policía en la intersección de Lamadrid y Alfonso Durán, donde personal policial procedió a la aprehensión de la mujer, mientras que la otra sospechosa logró darse a la fuga.
Con antecedentes
Durante la audiencia se remarcó que Villarraza cuenta con antecedentes penales condenatorios. En particular, se mencionó una condena dictada el 18 de febrero de 2020, cuando se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, cuyo vencimiento operó en 2023.
Con la nueva sentencia, el tribunal consideró configurada la reincidencia y dio por concluido el proceso mediante el juicio abreviado, ponderando tanto el daño patrimonial ocasionado al comercio como la reiteración delictiva acreditada en el legajo penal de la imputada.