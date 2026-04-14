Mirko Ayala tenía 21 años y fue asesinado en las calles de barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe, a finales del mes pasado. Lo mataron a tiros, por la espalda. Por este crimen, quedaron en la mira de los detectives dos menores de edad, uno de los cuales fue arrestado este martes en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Atraparon a un adolescente acusado de asesinar a balazos a un joven
El crimen ocurrió a finales del mes pasado, en barrio Guadalupe Oeste. La víctima tenía 21 años y el arrestado tiene 17. Siguen buscando a otro sujeto de 16 años que habría sido coautor de la ejecución.
El homicidio tuvo lugar en inmediaciones de donde se cruzan las calles Azcuénaga y Alberdi, aproximadamente a las 3 de la madrugada del domingo 29 de marzo.
La víctima y un amigo caminaban juntos por el lugar cuando irrumpieron en la escena dos motos, con dos sujetos a bordo de cada una de ellas.
Uno de los vehículos se acercó a los amigos. Quien viajaba en la parte trasera del asiento les apuntó con un arma de fuego y disparó varias veces.
Sangre fría
Mirko recibió un balazo en la espalda y otro en la cabeza. Cayó tendido en el suelo. Quien lo acompañaba también fue alcanzado por un proyectil en el hombro.
Cuando personal policial llegó al lugar, encontró a Mirko desplomado y agonizante. Su estado era tan grave que los uniformados decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital Iturraspe en el patrullero, para no demorar esperando la ambulancia.
Momentos antes, el móvil habría sido dañado por piedrazos que arrojaron algunos vecinos.
A pesar del esfuerzo de los agentes, Ayala ya había dejado de existir cuando llegó al centro público de salud.
Investigación
Las primeras versiones, con fuertes indicios, apuntaron a dos “personajes” conocidos en esa barriada de la zona noreste de la capital provincial. Se trata de dos adolescentes, uno de 16 y otro de 17 años. A esas edades, ambos son punibles.
Por ese motivo, se dio intervención a la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fue la fiscal Ana Laura Gioria la encargada de liderar la investigación, que encomendó a la División Homicidios de la PDI.
El mayor de los buscados fue atrapado luego de una serie de allanamientos realizados con el apoyo de distintos equipos del Grupo de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales I, XIII, XIV, XV y XVI.
El sospechoso se ocultaba en un domicilio cercano a la esquina que forman las calles Lehmann y Alberti.
Por disposición de la fiscal interviniente, el menor detenido fue identificado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y quedó a disposición de la Justicia.