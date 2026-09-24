Seis autos chocaron en el barrio porteño de Monserrat este jueves y el servicio e emergencias SAME atendió hasta el momento a cuatro pacientes, de los cuales dos fueron trasladados a hospitales.
Monserrat
Choque múltiple en Capital Federal: seis autos involucrados y varios heridos de distinta gravedad
El incidente vial en cadena generó importantes demoras en el microcentro, mientras dotaciones sanitarias trabajaron arduamente para asistir a las víctimas.
Siete móviles del SAME acudieron hasta el lugar para atender a los lesionados.
Caos vehicular en Monserrat
El siniestro en cadena sucedió en la calle Rodríguez Peña, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, donde seis vehículos chocaron, provocando caos en la zona.
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De acuerdo con la información, siete móviles del SAME acudieron hasta el lugar y atendieron a cuatro personas con diversas lesiones.
El personal médico supervisó a dos pacientes en el lugar, mientras que otros dos fueron derivados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.
El estado de los heridos
Un masculino sufrió un traumatismo cerrado de tórax y latigazo cervical, mientras que otro presentó la misma lesión, sumado a mareos.
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