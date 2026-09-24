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Choque múltiple en Capital Federal: seis autos involucrados y varios heridos de distinta gravedad

El incidente vial en cadena generó importantes demoras en el microcentro, mientras dotaciones sanitarias trabajaron arduamente para asistir a las víctimas.

Siete móviles del SAME acudieron hasta el lugar para atender a los lesionados.Siete móviles del SAME acudieron hasta el lugar para atender a los lesionados.
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Seis autos chocaron en el barrio porteño de Monserrat este jueves y el servicio e emergencias SAME atendió hasta el momento a cuatro pacientes, de los cuales dos fueron trasladados a hospitales.

Caos vehicular en Monserrat

El siniestro en cadena sucedió en la calle Rodríguez Peña, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, donde seis vehículos chocaron, provocando caos en la zona.

De acuerdo con la información, siete móviles del SAME acudieron hasta el lugar y atendieron a cuatro personas con diversas lesiones.

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El personal médico supervisó a dos pacientes en el lugar, mientras que otros dos fueron derivados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía.

El estado de los heridos

Un masculino sufrió un traumatismo cerrado de tórax y latigazo cervical, mientras que otro presentó la misma lesión, sumado a mareos.

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