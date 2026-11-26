Un hombre de 43 años le disparó con una escopeta a su pareja, de 37, durante una discusión en una vivienda de Morón Sur. Después del ataque, intentó quitarse la vida con la misma arma. El episodio ocurrió este martes por la tarde, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Morón: hirió a su pareja con una escopeta y se disparó tras una discusión
La mujer, de 37 años, recibió un impacto en el tobillo y fue trasladada al Hospital Posadas, donde permanece fuera de peligro. El hombre quedó internado en terapia intensiva y bajo custodia policial.
La mujer recibió un disparo en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, y fue trasladada al Hospital Posadas. Se encuentra fuera de peligro. En tanto, el hombre permanece internado en terapia intensiva y bajo custodia policial.
El ataque
El hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Achaga al 2800. Según el relato de la víctima, su marido le disparó en medio de una discusión y la hirió en la zona del tobillo.
Tras recibir el alerta del 911, personal de la Comisaría Cuarta de Morón llegó al lugar y encontró a la mujer herida en la vereda, quien les indicó a los efectivos que el hombre todavía estaba dentro de la vivienda.
Herido dentro de la casa
Cuando los policías se acercaban al ingreso, escucharon una detonación. Al entrar, encontraron al presunto agresor tendido en el piso, junto a una escopeta. El hombre se había disparado en la cara, pero todavía estaba con vida.
Dos ambulancias del SAME trasladaron a ambos al hospital. La mujer fue atendida en el Hospital Posadas, mientras que el hombre fue llevado al Hospital de Morón, donde quedó internado en grave estado y bajo vigilancia policial.
La investigación
La causa está en manos de la fiscal Paula Hondeville, titular de la UFI N.º 10 de Morón. El expediente fue caratulado como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego en un contexto de género.
Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.