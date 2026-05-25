Durante la noche del domingo un delincuente perpetró un golpe en la estación de servicios Shell ubicada en calle Luján al 4200, donde un playero fue sorprendido por un individuo que se movilizaba en una motocicleta de baja cilindrada.
Motochorro simuló estar armado y asaltó estación de servicios en Santo Tomé
El robo ocurrió durante la noche del domingo en una estación de servicio Shell ubicada sobre calle Luján 4200. El delincuente llegó en motocicleta, amenazó al empleado y escapó con una billetera que contenía alrededor de 160 mil pesos.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el empleado, de 46 años— se encontraba desarrollando sus tareas habituales cuando fue abordado por el desconocido.
Según el relato brindado por la víctima, el sujeto simuló portar un arma de fuego y bajo amenazas le exigió la entrega del dinero que llevaba consigo. Todo sucedió en pocos instantes.
Robo de billetera y fuga
El delincuente logró apoderarse de una billetera que contenía aproximadamente 160 mil pesos y luego escapó rápidamente por calle Richieri, antes de que pudiera intervenir personal de seguridad o circunstanciales testigos.
Tras el aviso ingresado a la Central de Emergencias, efectivos del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en el lugar y entrevistaron al trabajador damnificado, mientras otros móviles iniciaron un patrullaje preventivo por distintos sectores de la zona.
ElSin embargo, pese al operativo desplegado minutos después del asalto, el resultado fue negativo y hasta el momento no había novedades sobre el paradero del autor.
El ladrón quedó filmado
Uno de los elementos que podría resultar clave para el avance de la investigación es el registro fílmico aportado por empleados de la estación de servicio, donde habría quedado documentada la secuencia del robo.
Las actuaciones fueron iniciadas bajo la calificación provisoria de “Robo calificado”, mientras se aguardan directivas judiciales para el análisis de las imágenes de seguridad y la eventual identificación del motociclista.
El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad con la que trabajan empleados de estaciones de servicio, especialmente durante horarios nocturnos, un escenario que en reiteradas oportunidades fue aprovechado por delincuentes que actúan con rapidez y aprovechan momentos de escasa circulación.