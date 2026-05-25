Inseguridad

Motochorro simuló estar armado y asaltó estación de servicios en Santo Tomé

El robo ocurrió durante la noche del domingo en una estación de servicio Shell ubicada sobre calle Luján 4200. El delincuente llegó en motocicleta, amenazó al empleado y escapó con una billetera que contenía alrededor de 160 mil pesos.