Casilda: prisión preventiva para un hombre conocido por su prontuario en el mundo del hampa

S.F.R está sindicado como responsable de haber robado cinco vehículos en ese distrito del sur provincial. En 2008 había protagonizado un robo a una mueblería de dicho distrito. Interviene el Ministerio Publico de la Acusación.

Se dispuso la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de noviembre de 2025)
En las últimas horas se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra S.F.R acusado de robar cinco rodados en el caso urbano de esa localidad del departamento Caseros.

En tanto, el Fiscal Dr. Emiliano Ehret le atribuyó el delito de Hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública con llave verdadera hallada en carácter de autor en grado consumado. Asimismo, el Juez de primera instancia Dr. Pangrazi tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido Fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de noviembre de 2025. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

El sujeto había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado día miércoles en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán al 4300 de ese distrito del sur santafesino. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron prendas de vestir usadas en los robos, un Chevrolet Cruze, $300.000 en efectivo con faja de traslado de caudales, armas y municiones, entre otros elementos.

Cronología de hechos

Este individuo había salido de prisión en diciembre, luego de cumplir una condena unificada de 12 años, que incluía un recordado atraco en banda a una mueblería casildense en 2008 y un tiroteo con policías en el oeste de Rosario en 2016.

En 2012, protagonizó una persecución que terminó con un choque a gran velocidad en la ruta 11. El vehículo guardaba en su interior un fusil AK 47 y varias pistolas. En 2016 volvió a enfrentarse a tiros con la policía en Avellaneda Oeste y dos años después aceptó otra condena.

