Persecución, armas descartadas y tres detenidos en Santa Fe

La madrugada del miércoles en Santa Fe se vivió a puro vértigo, cuando un control policial derivó en una persecución que terminó con tres jóvenes detenidos y dos armas de fuego secuestradas.
Tres jóvenes fueron arrestados tras una intensa persecución nocturna. Durante la huida descartaron dos revólveres cargados.
Todo comenzó cerca de las 00:40 en Pasaje Quiroga al 2300, cuando personal policial intentó detener la marcha de una motocicleta Honda 150cc en la que se trasladaban tres hombres. Al darles la voz de alto, los ocupantes aceleraron y emprendieron la fuga.
Mientras escapaban, los sospechosos arrojaron al suelo dos armas de fuego: un revólver calibre .32 corto, con municiones y un revólver calibre .38 largo, también cargado.
Los elementos quedaron secuestrados y serán peritados.
Gracias al apoyo de las cámaras de videovigilancia y la coordinación radial entre móviles, los policías lograron interceptar a los fugitivos en la intersección de Aguado y Mendoza.
Uno de los jóvenes intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y reducido por los uniformados. Los tres fueron identificados como: Y. C., de 18 años; A. P., de 19 años y S. P., de 22 años.
Todos quedaron a disposición de la fiscalía en turno.
El operativo se enmarca en los patrullajes preventivos que buscan frenar el uso de armas de fuego en la ciudad. La preocupación de las autoridades es creciente, ya que cada semana se secuestran armas en distintos procedimientos.
