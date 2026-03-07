Un hombre murió tras caer de un tercer piso en Posadas y detuvieron a su amigo
Un hecho ocurrido durante la noche en un edificio del barrio Patotí derivó en una investigación judicial. La víctima tenía 31 años y la principal hipótesis apunta a una pelea previa dentro del departamento donde convivía con el sospechoso.
La Justicia sospecha que la víctima fue arrojada al vacío durante una pelea.
Un hombre de 31 años murió tras caer desde el tercer piso de un edificio en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. La principal hipótesis que analiza la Justicia es que habría sido arrojado al vacío durante una pelea con un amigo, quien actualmente se encuentra detenido.
El hecho ocurrió durante la noche del jueves en un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño al 1300, en el barrio Patotí.
La víctima fue identificada como Marcelo Ojeja Krejzezúk, de 31 años y oriundo de la localidad correntina de Esquina.
De acuerdo con fuentes policiales, el hombre vivía en el departamento 3°D del edificio junto a Marcos Andrés Á., de 27 años. Ambos mantenían una relación de amistad y compartían la vivienda.
Según los primeros datos de la investigación, los dos habían salido juntos durante la noche y al regresar al departamento se habría producido una discusión que terminó de manera violenta.
Elllamadoal911
El episodio comenzó a tomar forma cerca de las 4 de la madrugada del viernes, cuando una llamada al 911 alertó sobre la presencia de un joven herido y con manchas de sangre en el skate park de la costanera, ubicado a unas cinco cuadras del edificio.
Un hombre murió al caer desde el tercer piso de un edificio en Misiones.
Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Marcos Á., quien presentaba heridas cortantes. En su relato ante la Policía aseguró que minutos antes había mantenido una pelea con un “primo”.
A partir de ese testimonio, los agentes se dirigieron al departamento donde ambos vivían.
Estacionamiento del edificio
Al ingresar al complejo residencial, efectivos de la comisaría Decimosexta encontraron el cuerpo de Marcelo Ojeja Krejzezúk en el estacionamiento interno del edificio.
Las primeras pericias realizadas por la Policía Científica revelaron una gran cantidad de manchas de sangre dentro del departamento donde convivían ambos jóvenes, lo que reforzó las sospechas sobre un enfrentamiento previo a la caída.
Los investigadores determinaron que la víctima cayó desde el tercer piso del edificio hacia el sector del estacionamiento.
El sospechoso quedó detenido
Marcos Á. fue trasladado al hospital Madariaga para recibir atención médica por las heridas que presentaba. Una vez que recibió el alta, quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón.
El magistrado ordenó el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial para realizar la autopsia. El objetivo es establecer con precisión la causa de la muerte y determinar si el hombre presentaba lesiones previas a la caída.
Los investigadores tampoco descartan que la víctima haya sufrido heridas cortantes antes del episodio, un dato que podría modificar el rumbo de la causa.
Durante las primeras diligencias, la Policía tomó declaración a un testigo que sería la última persona en ver con vida a ambos hombres antes de lo ocurrido.