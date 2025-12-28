Murió el hombre hallado con un golpe en la cabeza en el asentamiento de barrio El Pozo

La mañana de Navidad dejó una escena inquietante en el asentamiento Los Alisos, en el barrio El Pozo de Santa Fe.Un hombre mayor, conocido por los vecinos, yacía herido, con un severo traumatismo en la cabeza. Días después, la historia tuvo su desenlace más oscuro: la víctima murió y la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió realmente en esas horas confusas.
Todo comenzó el miércoles 25 de diciembre, cerca de las 9, cuando una llamada al 911 puso en alerta a la policía. La información era escueta: un hombre estaba tirado en la calle, sangrando, sin poder valerse por sus propios medios. Al llegar, los efectivos supieron que una mujer —que evitó identificarse— había sido quien dio aviso tras ver a la persona lesionada.
Comisaría 25ta. de barrio El Pozo. Foto: archivo El Litoral
La búsqueda no fue sencilla. En medio del asentamiento, los agentes encontraron finalmente al herido dentro de una construcción precaria. Estaba rodeado de personas, lo que complicó desde el inicio la posibilidad de obtener un relato claro de lo sucedido. Nadie pudo —o quiso— explicar cómo había sufrido el golpe que lo dejó al borde de la muerte.
Golpe en la cabeza
Minutos más tarde arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107. Los médicos diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave y ordenaron su traslado inmediato al Hospital Cullen.El paciente fue identificado como Juan Ramón Álvarez, de 69 años, quien quedó internado en estado crítico.
Tras agonizar vario días la víctima murió en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Durante varios días, su cuadro se mantuvo delicado. Finalmente, este domingo, cerca del mediodía, desde el Cullen confirmaron su fallecimiento como consecuencia directa de las lesiones sufridas.
Dos hipótesis
Mientras tanto, la causa avanza en el ámbito judicial. Los investigadores manejaban desde un principio dos escenarios posibles: que Álvarez haya sido atacado durante un intento de robo o que el episodio se haya desencadenado tras una pelea.
Por ahora, ninguna hipótesis está descartada y el silencio que rodea al hecho sigue siendo uno de los principales obstáculos para llegar a la verdad.