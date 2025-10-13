#HOY:

Destruirán material estupefaciente incautado en Avellaneda

La actividad será encabezada por el gobernador Pullaro. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue invitada, pero no estará presente.

En febrero, en Avellaneda se realizó la destrucción de 2,5 toneladas de estupefacientes incautados.
 22:19
Por: 

El Juzgado Federal de Reconquista informó que este martes 14 de octubre, a partir de las 13, se realizará un nuevo procedimiento de destrucción de material estupefaciente incautado en distintas causas judiciales tramitadas ante esa sede norteña del fuero nacional.

El acto se llevará a cabo en el Crematorio del Cementerio Municipal de la ciudad de Avellaneda y contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miembros del Poder Legislativo, fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales, medios de comunicación y público en general.

.El acto se llevará a cabo en el Crematorio del Cementerio Municipal de Avellaneda.

Esta medida forma parte de las acciones periódicas del juzgado a cargo del Dr. Aldo Mario Alurralde, para garantizar la correcta disposición final de sustancias ilegales secuestradas en el marco de causas por narcotráfico y delitos conexos, se informó en la tarde del lunes.

El juez federal Aldo Mario Alurralde.El juez federal Aldo Mario Alurralde.

De la actividad donde serán incinerados 300 kilos de marihuana, 16 kilos de cocaína y 3028 gruesas de cigarrillo participará el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente local Gonzalo Braidot.

A pesar de haber sido invitada, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no será de la partida por superposición de actividades de su campaña electoral a senadora en CABA por LLA.

