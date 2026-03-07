Caminaba por avenida Blas Parera con una singular arma blanca

Un operativo policial de prevención permitió detener a un sujeto que caminaba por la vía pública en la zona nororeste de la ciudad de Santa Fe con un arma blanca fuera de lo común.
Se trata de un joven de 22 años que fue arrestado por la policía. Se trató de un procedimiento de prevención realizado en la zona nororeste de la capital provincial.
El procedimiento tuvo lugar muy cerca de donde la avenida Blas Parera es interceptada por calle Matheu.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico fue al encuentro del sospechoso. Su intervención fue solicitada por operadores de la Central de Emergencias 911.
Se trataba de un muchacho de 22 años, quien llevaba un arma blanca oculta.
Los uniformados incautaron el cuchillo, que no tenía mango pero sí un hilo que podría servir para enroscarlo en los dedos y así utilizarlo.
El sospechoso fue trasladado hasta dependencias de la Comisaría 8a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.