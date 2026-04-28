La Justicia de Córdoba investiga la muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que fue detenido el sábado 25 de abril y que, horas después, quedó en coma. El caso generó dudas y versiones contrapuestas entre la información oficial y lo señalado por su entorno familiar.
Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido
La Justicia analiza el caso de un joven que quedó en estado crítico luego de un procedimiento policial, en un hecho que genera dudas sobre las circunstancias de su detención y posterior internación.
Detención y primeros informes
Orihuela fue arrestado en el marco de un operativo policial y trasladado a la Comisaría 6°. Según informaron las autoridades, durante su permanencia en la dependencia habría intentado quitarse la vida dentro de la celda, utilizando una prenda de vestir.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó en declaraciones televisivas que el joven presentó un cuadro crítico. “Se trata de un edema cerebral producto de un cuadro considerado irreversible”, indicó, al tiempo que sostuvo que el episodio habría ocurrido tras un intento de suicidio.
Muerte en el hospital
El joven permaneció internado en grave estado durante dos días en el Hospital Eva Perón, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Tras conocerse la noticia, familiares de Orihuela se manifestaron en el centro de salud, donde se registraron destrozos.
En paralelo, el entorno del joven cuestionó la versión oficial y sostuvo que la muerte no estaría vinculada a un suicidio, sino a posibles irregularidades durante el procedimiento policial y la detención.
Antecedentes
De acuerdo con la información disponible, Orihuela había estado previamente detenido en la cárcel de Bouwer durante más de cuatro meses, acusado de integrar una banda dedicada al robo de teléfonos celulares en boliches.
Tras el hecho, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los efectivos que se encontraban de guardia en el momento del incidente, en el marco de la investigación en curso para determinar responsabilidades.