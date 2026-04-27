El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos desplegados ante amenazas escolares. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, luego de haber sido anticipada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y ya entró en vigencia.
Córdoba oficializó el cobro de operativos por amenazas escolares
La medida establece que los responsables deberán afrontar los costos de los despliegues de seguridad y emergencia generados por este tipo de hechos.
Recuperar gastos
La normativa aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, una herramienta administrativa que permitirá al Estado reclamar el dinero utilizado en cada intervención. El objetivo es promover un uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que, en muchos casos, resultan ser falsas alarmas.
Este tipo de episodios obliga a movilizar fuerzas policiales, servicios de emergencia y equipos logísticos, lo que implica un gasto considerable para la provincia.
Cómo será el proceso
El procedimiento comenzará con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo la identificación de los autores de las amenazas. En caso de tratarse de menores de edad, también se determinará la responsabilidad de sus padres o tutores.
Una vez establecidos los responsables, el Gobierno provincial avanzará con el cálculo de los costos del operativo y la elaboración de un expediente con todos los detalles. Luego, se intimará al pago correspondiente dentro de un plazo de cinco días.
Posibles acciones judiciales
Si los responsables no cumplen con el pago, la normativa prevé la intervención de la Fiscalía de Estado. Este organismo podrá iniciar acciones judiciales con el objetivo de recuperar los fondos utilizados en los operativos.
Con esta medida, el Gobierno de Córdoba busca desalentar las amenazas escolares y reducir el impacto que generan en el sistema de seguridad y emergencias, reforzando la responsabilidad sobre este tipo de conductas.