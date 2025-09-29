Inseguridad

Volvieron a robar y romper en el centro de salud Padre Cobo en barrio Los Hornos

En una semana, delincuentes repitieron el ataque y se llevaron medicación y electrodomésticos. Hubo destrozos y sustracción de elementos recién repuestos. Se advierte que habrá dificultades en la entrega de psicotrópicos y otras drogas esenciales.