Una pareja enfrentó a dos delincuentes que la abordaron para robarle la moto

Dos hombres de 23 años fueron condenados por haber intentado robarle la moto a una pareja que circulaba por la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El ataque se produjo minutos después de las 3 de la madrugada del lunes 9 de febrero, en inmediaciones del cuartel de los Bomberos Voluntarios de barrio Las Flores, sobre Callejón Aguirre, en dirección a avenida Blas Parera.
El juez Luis Octavio Silva condenó a Roldán y Saucedo por tentativa de robo calificado. Foto: Archivo
En relación a Roldán, el magistrado le impuso en esta causa una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva. Sin embargo, como el joven ya contaba con una condena anterior por delitos contra la propiedad, se dispuso la unificación de penas, que quedó fijada en cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fue declarado reincidente.
Por su parte, Saucedo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir una serie de normas de conducta establecidas judicialmente.
Elemento metálico
De acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada por la fiscal Aimi, las víctimas —un hombre y una mujer que son pareja— se desplazaban en una motocicleta Honda Wave cuando, a la altura del destacamento de Bomberos Voluntarios de Las Flores, fueron interceptadas por los ahora condenados.
Según se acreditó en la audiencia, Roldán portaba un fierro que utilizó para intimidar a la pareja con el fin de apoderarse del rodado. No obstante, el robo no llegó a consumarse debido a la resistencia de las víctimas, lo que frustró el desapoderamiento y obligó a los agresores a huir a la carrera.
El robo no llegó a consumarse debido a la resistencia de las víctimas. Foto: Archivo
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación detalló que Roldán fue aprehendido por personal policial en inmediaciones del Hospital Iturraspe, mientras que Saucedo fue privado de la libertad en el lugar del hecho, al que regresó minutos después del intento de asalto.
Ambos fueron condenados como coautores del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma, calificación que contempla un mayor reproche penal en función del medio empleado para cometer el ilícito, aun cuando no se haya logrado el apoderamiento del bien.