Detuvieron a un hombre por delitos contra la integridad sexual y a una mujer por encubrimiento

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, concretó dos detenciones en el marco de una causa por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, como resultado de una intervención llevada adelante por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I.
En la fecha, personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la ciudad de Santa Fe procedió a la detención de un hombre mayor de edad, cuyas iniciales son G.E.G., de 32 años, imputado por el delito contra la integridad sexual, y de una mujer de 26 años, cuyas iniciales son A.S.E., imputada por el delito de encubrimiento, en el marco de la misma causa.
Protección
Ambas detenciones se concretaron por disposición de la fiscal interviniente, quedando los imputados a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.
La Policía de Investigaciones, a través de sus áreas especializadas, continúa desarrollando acciones de investigación orientadas al abordaje integral de delitos contra la integridad sexual, con intervención inmediata y articulada, priorizando la protección de las víctimas y el cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas.