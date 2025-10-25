De 15 y 25 años de prisión

Qué penas impondrá el tribunal de juicio por el crimen de Las Cinco Esquinas de Santo Tomé

No cabe la posibilidad de una absolución para los acusados, que reconocieron el hecho y sólo aguardan el castigo. La brutalidad de los videos podría agravar la sanción. La sentencia será dada a conocer el próximo lunes.