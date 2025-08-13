Persecución y choque en Córdoba: dos detenidos luego de huir de control policial

Pasado el mediodía del martes en Córdoba, efectivos policiales desplegaron un control vehicular en una de las arterias principales de la ciudad.
Una intensa persecución culminó en un choque y la fuga a pie de los sospechosos, quienes finalmente fueron capturados tras escalar una vivienda; aún se investiga si había armas o elementos ilícitos involucrados.
El operativo, orientado a controlar el tránsito y verificar documentación obligatoria, se encontró con la resistencia de dos ocupantes de un vehículo que, al advertir la presencia policial, aceleraron y emprendieron una frenética fuga.
En su huida, embistieron de forma violenta contra otro automóvil, provocando pánico entre conductores y peatones de la zona. El impacto no detuvo la marcha de los sospechosos, que continuaron la persecución pese al choque y a las maniobras que realizaron los agentes para interceptarlos
Tras el choque, y evidenciando la desesperación por el escape, ambos descendieron del auto y emprendieron la carrera a pie por calles residenciales aledañas.
La situación derivó en una escena tensa y confusa; vecinos, alarmados, llamaron a emergencias para informar sobre una posible intrusión y gente corriendo por las casas.
La respuesta de la policía fue inmediata: reforzaron la zona con más personal y cerraron posibles salidas del perímetro donde los sospechosos se habían adentrado.
En su fuga, los hombres escalaron una vivienda para intentar ocultarse entre los techos o desde otra perspectiva. No obstante, la reacción de la fuerza fue eficaz: cercaron la propiedad e ingresaron con autorización o presencia del dueño, logrando detenerlos en el interior sin mayores inconvenientes
Los operativos de rigor —identificación, posible secuestro del vehículo, custodia de la vivienda y evaluación de cámaras o testigos— se pusieron en marcha de inmediato. Hasta el momento, no trascendió si los detenidos fueron heridos ni si el auto involucrado registraba pedido de captura.
Una vez identificados, ambos quedaron a disposición judicial. La Fiscalía local ordenó iniciar la investigación correspondiente para determinar si existió algún antecedente penal, si se trataba de un vehículo robado o si transportaban elementos ilegales.
Asimismo, se espera que en las próximas horas se realicen peritajes al vehículo y entrevistas a testigos que presenciaron la persecución o el acceso a la vivienda.
El choque vehicular también será evaluado para establecer si hubo daños mayores o lesionados.
