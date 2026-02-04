#HOY:

Tragedia en Pilar: un nene de 6 años murió ahogado en una pileta de una casaquinta

Ocurrió este martes por la tarde en un predio de Uruguay al 1700 y la Justicia investiga si hubo un descuido o falta de medidas de seguridad en el lugar.

El menor fue hallado en el fondo de la piscina sin signos vitales.
Una tarde de calor extremo terminó en tragedia en Pilar: un nene de 6 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) murió ahogado en la pileta de una casaquinta.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en un predio ubicado en Uruguay al 1700, donde la familia se encontraba reunida.

De acuerdo con los testigos, el chico estaba al cuidado de su hermana, también menor de edad. En un momento, la nena regresó sin él y su mamá —una mujer de 34 años— advirtió la ausencia y comenzó a buscarlo por distintos sectores de la propiedad.

La búsqueda terminó con la peor escena: el niño fue encontrado sumergido en el fondo de la pileta, que tenía una profundidad aproximada de 1,80 metros.

Al advertir lo ocurrido, la familia llamó a emergencias e intentó asistirlo hasta la llegada de los profesionales.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero el equipo médico constató que el menor ya no tenía signos vitales.

Tras el hecho, efectivos policiales se presentaron en la quinta para preservar la escena y realizar las actuaciones.

La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, con intervención del fiscal Raúl Casal. También participaron la Comisaría Pilar 1° y la Fiscalía de Menores e Incapaces de Pilar por la edad de la víctima.

Buenos Aires

