Un pitbull le arrancó un dedo a una mujer que trató de defender a su perro

Una mujer sufrió una grave lesión en su mano izquierda, al ser atacada por un perro de raza pitbull que escapó del control de sus dueños, en la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió en horas del mediodía de este jueves, en la zona norte de la ciudad. La víctima tiene 45 años y fue asistida hospitalizada. Es vecina de los dueños del animal que la agredió.
Una mujer sufrió una grave lesión en su mano izquierda, al ser atacada por un perro de raza pitbull que escapó del control de sus dueños, en la ciudad de Santa Fe.
El incidente ocurrió minutos antes del mediodía de este jueves en la zona norte de la capital provincial, más precisamente en la cuadra de calle José Cibills al 5100, en jurisdicción de la Subcomisaría 14a.
Según pudo saberse, todo comenzó cuando el pitbull se lanzó sobre otro can, mascota de una familia vecina.
La dueña del segundo animal se desesperó al ver cómo estaba siendo mordido y no dudó en intervenir para tratar de defenderlo.
Fue en ese momento que el pitbull le arrancó el dedo pulgar de la mano izquierda de una dentellada.
La mujer herida fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Iturraspe, donde los médicos constataron “lesión por mordedura de can que le provocó la amputación de la falange del dedo pulgar de la mano izquierda”.
Poco después, ella fue derivada al Hospital Cullen, debido a que requería una atención de mayor complejidad.
La víctima relató a la policía lo que había ocurrido y los uniformados, por disposición de la fiscalía, se dirigieron al lugar del hecho para identificar a los propietarios del pitbull, un hombre y una mujer que quedaron en libertad. Por otra parte, el animal fue secuestrado y puesto a resguardo.