Santa Fe: detuvieron a un hombre que era buscado por un homicidio cometido en 2019

Personal del Comando Radioeléctrico efectuó la detención tras interceptar al hombre, que caminaba junto a otra persona, y realizar un chequeo de datos personales.

Fue puesto a disposición de la fiscalía de homicidios.
Un hombre de 50 años fue detenido el viernes por la tarde tras un procedimiento de rutina realizado por el Comando Radioeléctrico. Tenía pedido de captura por un homicidio ocurrido en 2019.

Intervención del Comando Radioeléctrico en la zona oeste de Santa Fe. Créditos: Pablo AguirrePersonal del Comando Radioeléctrico efectuó la detención. Créditos: Pablo Aguirre

La policía de Santa Fe informó que en la tarde de ayer se concretó la detención de un hombre que fue interceptado en Pasaje Paraguay al 7200 y era buscado por la Justicia santafesina por la comisión de un crimen.

Homicidio agravado

El personal del Comando Radioeléctrico se presentó en la zona de la detención tras haber sido comisionado por la Central de Emergencias 911. Interceptaron a dos personas que caminaban por la vía pública y procedieron a realizar un control de rutina.

Al ingresar los datos del hombre en cuestión en su sistema operativo, saltó un pedido de captura activo por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El hecho data del 1 de mayo de 2019.

Detenido

El masculino de 50 años era requerido por la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

fiscal andres marchi . Foto Flavio RainaInvestiga el fiscal Marchi. Foto: Flavio Raina

La policía concretó la detención y trasladó al hombre hasta la sede policía correspondiente, donde fue puesto a disposición del fiscal Andrés Marchi.

