Un efectivo policial logró poner a salvo a un adolescente que había quedado atrapado sobre una piedra luego de que el vehículo en el que viajaba terminara dentro de un río en Cosquín, Córdoba. El momento del rescate quedó registrado.
Video: un policía rescató a un adolescente que quedó atrapado tras caer un auto al río
El operativo ocurrió durante la madrugada en Cosquín, donde otros dos jóvenes lograron salir por sus propios medios y los tres recibieron asistencia médica.
El auto terminó en el cauce del río
El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio San José Obrero, en la localidad de Cosquín. La Policía recibió un aviso por la caída al río de un Volkswagen Voyage en el que se trasladaban tres adolescentes de 17 años.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que dos de los jóvenes habían logrado abandonar el vehículo por sus propios medios. Sin embargo, el tercero había quedado sobre una piedra, rodeado por el agua y solicitando ayuda.
El rescate del adolescente
Ante la situación, uno de los policías ingresó al río para asistir al menor. El uniformado consiguió llegar hasta donde se encontraba y lo acompañó hasta la orilla, donde finalmente pudo ponerlo a salvo.
El operativo se realizó en medio de las bajas temperaturas. Una vez fuera del agua, los tres adolescentes permanecieron bajo resguardo de los efectivos mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica.
Los tres jóvenes fueron trasladados
Posteriormente, un servicio sanitario trasladó a los adolescentes a distintos centros de salud para que fueran sometidos a una evaluación médica.
Mientras tanto, la Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la caída del automóvil al cauce del río y determinar cómo se desencadenó el episodio.