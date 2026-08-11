Un oficial de la Policía Bonaerense se defendió a los tiros de un intento de robo e hirió a dos motochorros, padre e hijo, en la ciudad de La Plata, al tiempo que uno de ellos lucha por su vida.
Un policía bonaerense se defendió a los tiros de un robo e hirió a dos motochorros: eran padre e hijo
Los heridos fueron identificados como Alan Joel Serrano, de 19 años, y José Ezequiel Serrano; este último lucha por su vida. Ambos tienen antecedentes penales.
Fuentes policiales informaron que los involucrados se movilizaban en una moto y, mediante intimidación con un arma de fuego, pretendían concretar el asalto en 156, entre 59 y 60, pero el uniformado dio la voz de alto, extrajo su revólver reglamentario y efectuó varias detonaciones para repeler hasta que los agresores se dieron a la fuga.
Detalles del enfrentamiento en La Plata
El policía, que presta servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), resultó ileso, mientras que, minutos más tarde, los malhechores ingresaron a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos con heridas de arma de fuego en la zona abdominal y uno de ellos presentaba una lesión con orificio de entrada y salida, mientras que el otro tenía un orificio de entrada.
Los heridos fueron identificados como Alan Joel Serrano, de 19 años, y José Ezequiel Serrano, son padre e hijo y tienen antecedentes penales, al tiempo que el mayor de los implicados posee una lesión un tanto más leve que su descendiente.
Según los registros incorporados a la investigación, Serrano posee un antecedente por encubrimiento, correspondiente a una causa iniciada en 2025.
Antecedentes penales de los implicados
En aquella oportunidad, el 31 de octubre de 2025, había sido detenido en el marco de un operativo preventivo contra la modalidad conocida como “motochorro”. Según las actuaciones, circulaba en una Motomel de 150 cc que tenía un pedido de secuestro por el delito de hurto. La causa había quedado bajo intervención de la UFI N.° 7.
En tanto, su progenitor registra un antecedente en una causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, iniciada en junio de 2025 y con intervención de la UFI N.° 11 y el Juzgado de Garantías N.° 1 de La Plata.