Un hombre de 35 años fue aprehendido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un encuentro de un torneo amateur disputado en una sede deportiva de Avellaneda. Sobre él pesaba un pedido de captura por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.
Acusado de contratar a un sicario, fue detenido en Avellaneda mientras jugaba al futsal
El hombre tenía un pedido de captura vigente y era buscado por una causa vinculada a un crimen ocurrido en Villa Soldati. Los investigadores lo localizaron tras seguir sus movimientos en un torneo amateur.
La investigación, encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), determinó que el sospechoso mantenía desde hacía varios meses un conflicto con otro hombre en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.
El ataque en Villa Soldati
De acuerdo con la pesquisa, el acusado habría organizado el asesinato de su rival y recurrido a un sicario para concretarlo. A comienzos de marzo de este año, el atacante efectuó cuatro disparos con una pistola calibre .380.
La víctima fue trasladada al Hospital Piñero, donde murió días después a causa de las heridas.
El enfrentamiento entre ambos estaría relacionado con actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes.
El arma
En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del investigado. Los agentes secuestraron allí el arma que presuntamente había sido utilizada durante el homicidio.
Los peritajes posteriores establecieron que la pistola había sido robada de una vivienda en 2021.
El sospechoso no estaba en el inmueble cuando se realizó el procedimiento y, desde entonces, permanecía prófugo. La División Búsqueda de Prófugos continuó con las tareas destinadas a localizarlo.
Cómo lograron encontrarlo
Las diligencias permitieron establecer que el hombre participaba de un campeonato organizado por una liga amateur y determinar el lugar y el momento de uno de sus partidos.
Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda. Los efectivos ingresaron de manera encubierta y, junto con personal del Departamento Antisecuestros Norte, identificaron al buscado mientras disputaba el encuentro.
Con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernán, se concretó la detención.
Durante el procedimiento, familiares y allegados del hombre intentaron obstaculizar la intervención policial. La situación fue controlada y no hubo personas heridas.