Policías asistieron un parto en la vía pública y trasladaron a la madre y al bebé al hospital

Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II asistieron el lunes por la noche un parto en la vía pública y trasladaron a la madre y al recién nacido en buen estado de salud a la Maternidad Martin. El hecho ocurrió en la intersección de Rouillón y Avenida Godoy, en jurisdicción de la Comisaría 19ª.
El personal policial que patrullaba la zona recibió el aviso de un hombre que trasladaba a una mujer con trabajo de parto hacia el hospital.
Un vecino había subido a la parturienta a su vehículo particular luego de que rompiera bolsa en su domicilio de calle Biedma al 6200.
Durante el traslado, el automovilista detuvo la marcha al advertir que el parto era inminente. En ese momento, los Suboficiales de Policía Maximiliano Bareiro, Johana Bustos, Maira Cáceres y Leonel Contreras asistieron a la mujer en el lugar y lograron el nacimiento de un niño.
Tras el parto, los efectivos continuaron el traslado hasta la Maternidad Martín, donde médicos constataron que tanto la madre, una mujer de 35 años, como el recién nacido se encontraban en buen estado de salud.
Finalizadas las actuaciones, el procedimiento fue remitido a la Comisaría 19ª por razones de jurisdicción.