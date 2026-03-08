Quedó en prisión una mujer por venta de drogas en el loteo Nardelli en Reconquista

Una mujer de 36 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por la venta de estupefacientes al menudeo en el Loteo Nardelli de la ciudad de Reconquista. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Gustavo Adrián Gon a partir de un pedido formulado por el fiscal Sebastián Galleano, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del MPA.
Previamente, el funcionario del MPA le atribuyó a la imputada la autoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General llevó adelante tareas de análisis criminal, priorizó el caso y dispuso su asignación para su investigación en la Fiscalía Regional IV.
Medida cautelar
Durante la audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, el fiscal sostuvo que “la importante cantidad de dosis de cocaína secuestradas, el dinero incautado y los elementos reunidos durante la investigación constituyen indicios claros de una actividad sostenida de comercialización de estupefacientes”.
Asimismo señaló que “el delito atribuido prevé una pena de 4 a 15 años de prisión, lo que implica una expectativa de cumplimiento efectivo en caso de condena”.
En ese contexto, el funcionario del MPA planteó que la libertad de la imputada podría entorpecer la investigación en curso y facilitar la continuidad de la actividad ilícita, por lo que solicitó la imposición de la prisión preventiva, a la cual el juez hizo lugar”.
Detención
Galleano puntualizó que “la mujer fue detenida en un allanamiento realizado en su casa, donde se le secuestraron 458 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de otros envoltorios adicionales con la misma sustancia y con marihuana”. En tal sentido explicó que “la droga estaba preparada para la venta en un formato típico de comercialización al menudeo”.
“También se secuestraron más de dos millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación”, subrayó el fiscal.
Investigación
Según explicó el funcionario del MPA, la investigación fue llevada adelante por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de la Región IV, que entre enero y febrero realizaron tareas de vigilancia y seguimiento.
“Las tareas de campo permitieron constatar ingresos y egresos breves y reiterados de personas al domicilio investigado, permanencias de escasos minutos y entregas rápidas de objetos pequeños, una dinámica típica de comercialización de estupefacientes al menudeo”, detalló.
En ese marco, el fiscal Galleano señaló que “la información reunida durante la investigación permitió identificar el domicilio allanado como un punto de venta de estupefacientes, lo que derivó en la solicitud de la medida judicial que finalmente permitió el secuestro de la droga y demás elementos de interés para la causa”.