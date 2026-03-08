Voraz incendio destruyó una despensa en zona norte

Un voraz incendio desatado en la madrugada del domingo provocó severos daños en una despensa ubicada en la zona del norte de la ciudad y obligó a la intervención de bomberos, personal policial y servicios de emergencia. El siniestro se registró en un inmueble situado en calle Piedrabuena al 3200 y, si bien las pérdidas materiales fueron cuantiosas, no se reportaron personas heridas.
El alerta ingresó a las 2.42 al cuartel de Bomberos de la Zona Norte, lo que motivó el rápido desplazamiento de una dotación hasta el lugar. Al arribar, los servidores públicos se encontraron con un panorama complejo: el fuego ya se encontraba generalizado en el interior del local comercial, una pequeña despensa de aproximadamente diez metros por cuatro.
Combate contra el fuego
Ante esa situación, los bomberos iniciaron de inmediato las tareas de combate del fuego utilizando una línea devanadera de la unidad de primera respuesta, lo que permitió contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras dependencias de la vivienda.
Durante el operativo también se hicieron presentes otras unidades de apoyo, que aportó equipos de respiración autónoma para el trabajo en ambientes con alta concentración de humo. Asimismo acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Flores y una ambulancia del servicio de emergencias 107, que permaneció en prevención.
Daños de magnitud
Las llamas causaron daños totales en gran parte del sector comercial. Según el relevamiento inicial, el fuego destruyó mercaderías comestibles, bebidas, estanterías, seis exhibidores sin identificación de marca, un freezer, una balanza electrónica y un ventilador de techo.
El siniestro también afectó seriamente la estructura del local. El cielorraso de machimbre de madera resultó completamente destruido, mientras que el intenso calor provocó desprendimientos de revoque y cerámicas en las paredes, además de daños en la instalación eléctrica aérea y un fuerte ennegrecimiento por humo en el resto del ambiente.
El fuego además alcanzó parte de la vivienda contigua, compuesta por comedor, cocina, dormitorio y baño. En esos sectores se registraron daños en el cielorraso de machimbre de PVC del comedor, la cocina y el baño, aunque la rápida intervención de los bomberos evitó consecuencias mayores.
En el lugar se encontraba quien se identificó como la propietaria de la vivienda siniestrada, mientras que personal policial del Comando Radioeléctrico y autoridades del cuartel Zona Norte colaboraron con el operativo de seguridad.
Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron durante varias horas y finalizaron alrededor de las 5 de la mañana. Ahora se aguarda la realización de pericias para determinar el origen del incendio.