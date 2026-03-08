En Humboldt: violento choque en la ruta 70 dejó a un joven gravemente herido

La mañana del domingo comenzó con un fuerte despliegue policial y sanitario sobre la traza de la ruta provincial 70, a la altura del kilómetro 47, en jurisdicción de Humboldt, donde se produjo un violento choque entre una camioneta y un camión de transporte de lácteos que dejó como saldo a un joven gravemente herido.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8.10 y motivó la intervención de personal de la Policía de Investigaciones, (Las Colonias), que fue convocado por efectivos de la Comisaría 5ª de la Unidad Regional XI. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Las Colonias, a cargo del fiscal Maximiliano Espinosa.
Colisión frontal
Según las primeras actuaciones, el choque involucró a una camioneta Ford Ranger color gris plata, conducida por Valentín Salero, de 23 años, empleado rural domiciliado en la localidad de Felicia. El joven circulaba por la mencionada ruta cuando, por causas que ahora son materia de investigación, impactó con un camión Volkswagen Devol perteneciente a la firma láctea Tregar.
El transporte de cargas era conducido por Juan Marcelo Emmert, de 51 años, domiciliado en Humboldt, quien guiaba el rodado llevando un acoplado. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el camión se desplazaba en sentido este mientras que la camioneta lo hacía en dirección contraria.
Producto de la colisión, el conductor de la pick-up sufrió lesiones de carácter grave, por lo que debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por un servicio de emergencias al hospital Samco de la ciudad de Esperanza.
Peritajes en el lugar
En el escenario del siniestro trabajaron especialistas de la División Científica Forense, quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, con toma de fotografías y mediciones para la elaboración de la planimetría correspondiente, elementos que serán incorporados a la investigación judicial para establecer con precisión la mecánica del impacto.
Mientras tanto, la ruta permaneció parcialmente restringida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales y se retiraban los vehículos involucrados.
La investigación continúa abierta y será clave el análisis de los indicios recolectados en el lugar, junto con eventuales testimonios y peritajes técnicos, para determinar responsabilidades en el hecho.