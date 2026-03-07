#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Santa Fe

Un joven motociclista perdió la vida como consecuencia de un choque

El accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima, que sufrió una fractura expuesta, entre otras lesiones, murió cerca del mediodía, cuando era asistida en el Hospital José María Cullen.

El motociclista, de 17 años, murió cerca del mediodía en el Hospital Cullen. Foto: El LitoralEl motociclista, de 17 años, murió cerca del mediodía en el Hospital Cullen. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este sábado, durante la madrugada, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Poco después de la medianoche del viernes, en el cruce de calles Lamadrid y Castelli, por causas que se investigan, colisionaron una moto Honda Twister de 250 centímetros cúbicos y un utilitario Renault Kangoo.

Transeúntes pidieron rápidamente auxilio a la Central de Emergencias 911 y minutos más tarde arribaron a la escena algunos patrulleros y una ambulancia del servicio público de emergencias provincial 107.

El muchacho que manejaba la moto fue quien llevó la peor parte.

Tenía 17 años y había sufrido una fractura expuesta en su pierna derecha, entre otras lesiones.

Fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde se le practicaron distintos estudios y quedó internado.

Final trágico

Finalmente, poco antes del mediodía, sufrió una descompensación y falleció, debido a los politraumatismos.

Personal especializado de la División Criminalística Forense de la Policía de Investigaciones trabajó en el lugar del hecho en busca de elementos que permitan determinar la mecánica del incidente.

El caso está en manos del Ministerio Público de la Acusación.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Choques en Santa Fe
PDI

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro