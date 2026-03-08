Prisión preventiva para el autor del homicidio de Jairo Pérez

Quedó en prisión preventiva un hombre de 55 años, cuyas iniciales son JM, que es investigado como autor del homicidio de Jairo Santos Ramón Pérez cometido en la ciudad de Santa Fe. Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Gonzalo Iglesias está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva como fue solicitado por la Fiscalía.
“El juez rechazó una serie de normas de conducta que solicitó la Defensa”, subrayó el fiscal y agregó que “hizo lugar a nuestra planteo de cautelar el proceso con la privación de la libertad del imputado”. Iglesias agregó que “al igual que nosotros, el magistrado entendió que estaban latentes los riesgos procesales que invocamos en la audiencia, y por eso impuso la prisión preventiva”.
El imputado fue detenido en el marco de un allanamiento realizado en una pensión ubicada en el centro de la ciudad de Santa Fe.
Los hechos
El homicidio que investiga el fiscal Iglesias fue cometido el sábado 19 de abril, minutos después de las 23:30. “El imputado fue a buscar a la víctima, que estaba desarrollando tareas de cuidacoches en inmediaciones de avenida Freyre y Catamarca”.
“Se inició una discusión entre ambos, e inmediatamente el hombre investigado incitó a pelear a la víctima”, relató el fiscal.
Con un cuchillo
En la audiencia, el funcionario expuso que “JM utilizó un cuchillo para atacar al hombre fallecido, con el que le provocó heridas punzo cortantes en el pecho y en la mano derecha”.
“Como consecuencia de las graves lesiones que sufrió, Pérez murió horas después del ataque”, subrayó Iglesias.
El fiscal Iglesias le atribuyó al imputado la autoría del delito de homicidio.