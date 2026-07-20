Un hombre de 48 años, cuyas iniciales son L.A.L., quedó privado de su libertad de manera preventiva al ser investigado por agredir violentamente, junto a su pareja, a dos personas que se encontraban de visita en su vivienda de la localidad de María Teresa (departamento General López).
Prisión preventiva para el acusado de un feroz ataque con un hacha y un palo en María Teresa
Las víctimas pertenecen al entorno del imputado y estaban de visita en su casa cuando ocurrió la agresión. El hombre también está acusado de por ejercer violencia de género contra una mujer que era su pareja.
Además, el imputado afronta cargos por un episodio previo de violencia de género contra su propia concubina.
La medida cautelar fue dictada por la jueza Andrea Cavallero a solicitud de la fiscal Mayra Vuletic, en el marco de una audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto.
Al argumentar la decisión, la fiscal destacó que la magistrada dio por acreditada la calificación penal propuesta por el Ministerio Público de la Acusación, contempló una pena en expectativa de cumplimiento efectivo y ratificó la presencia de riesgos procesales.
Brutal
Según la reconstrucción del hecho expuesta por la fiscalía, el suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo 12 de julio en el domicilio donde el imputado residía junto a su pareja.
En esa ocasión, ambos actuaron de forma coordinada para atacar a un hombre y una mujer que estaban de visita en la finca.
Mientras agredieron a una de las víctimas a puñetazos y con un palo, a la otra la atacaron directamente con un hacha.
Minutos más tarde, cuando el hombre agredido se desvaneció en la calle a raíz de las lesiones, los agresores lo amenazaron con matarlo a tiros.
Violencia de género
A la causa por el ataque múltiple se le suma una acusación anterior contra L.A.L., correspondiente a un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en el mismo inmueble.
En esa oportunidad, el hombre agredió físicamente a la mujer que era su pareja, en un claro contexto de violencia de género.
El imputado fue formalmente imputado como coautor de lesiones graves dolosas, lesiones leves dolosas y amenazas coactivas.
Asimismo, se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.