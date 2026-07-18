En una audiencia celebrada en los tribunales de la capital provincial, la justicia santafesina dispuso la prisión preventiva para Gabriel Antonio Tablada, un hombre de 37 años conocido bajo el apodo de "Tombolito".
Prisión para "Tombolito" por atacar a su madre y a su hermana en Sauce Viejo
Profirió amenazas de muerte y de prender fuego la vivienda familiar con ellas adentro, además de golpear a una de las víctimas y provocar daños en el domicilio.
La medida fue dictada por el juez Martín Torres, tras considerar que existían elementos suficientes y riesgos procesales latentes para mantener al imputado privado de su libertad. Durante la audiencia, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Rosana Peresín, y Tablada contó con la asistencia técnica de la defensora pública Virginia Segado.
Los hechos que motivaron la detención de Tablada ocurrieron en la localidad de Sauce Viejo, donde el imputado residía junto a su madre en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Margarita y Fresnos.
Según la atribución fiscal, el acusado protagonizó dos episodios de extrema agresividad en una misma jornada, dirigidos contra su progenitora y su hermana, lo que derivó en una imputación por “daño simple”, “amenazas calificadas” y “lesiones dolosas leves”, todas agravadas por el contexto de violencia de género.
“Te voy a matar”
De acuerdo con la atribución delictiva, el primer hecho violento tuvo lugar el 6 de julio alrededor de las 11 de la mañana, en el domicilio familiar de Sauce Viejo.
En esa oportunidad, Tablada mantuvo una discusión con su madre, durante la cual violentó la reja de una ventana y arrancó uno de sus barrotes, mientras porfería amenazas de muerte: "Si me cortas la luz de mi pieza te voy a prender fuego todo, te voy a matar", asegurando además que su pareja intervendría para agredirla físicamente.
El hostigamiento no terminó allí. Horas más tarde, cerca de las 19, "Tombolito" regresó a la vivienda donde se encontraban su madre y su hermana. En esta segunda secuencia, el imputado elevó el nivel de agresividad: tomó un palo de escurridor y amenazó a ambas mujeres, advirtiéndoles que si lo detenían luego incendiaría la propiedad con ellas adentro.
En medio de esta crisis, Tablada atacó físicamente a su hermana, tomándola del cuello y propinándole empujones y golpes de puño que le causaron contusiones en la cabeza, la nuca y el antebrazo. Cuando su madre intentó pedir auxilio a través de una llamada telefónica, el acusado le arrebató el celular y lo estrelló contra un árbol, destruyendo el dispositivo para impedir que se comunicara con las fuerzas de seguridad.
Preso
Para sostener el pedido de prisión preventiva, la fiscalía presentó un cúmulo de evidencias recolectadas desde el momento de la aprehensión. Entre estos, destacan el acta de procedimiento policial, el informe de la Central de Emergencias 911 y las actas de inspección judicial que documentaron los daños en la vivienda y en el teléfono celular de la víctima.
Asimismo, fueron fundamentales los relatos de las mujeres y el informe médico legal que constató las lesiones sufridas por la hermana del imputado.
La fiscalía sostuvo que los delitos imputados se cometieron en un contexto de violencia de género, conforme a la Ley 26.485, al considerar que el agresor se aprovechó de una relación de poder para afectar la dignidad y seguridad de las mujeres de su círculo familiar. Tras la imposición de la preventiva, Tablada permanecerá tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.