#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Córdoba

Ratificaron la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar a una paciente de 20 años

La joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica.

El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía.El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Justicia confirmó este jueves la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente de 20 años en la ciudad de Córdoba.

Detención en la cárcel de Bouwer

El viernes 11 de septiembre, la joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica, mientras que ese día se ordenó la detención del médico de 58 años, quien está alojado en la cárcel de Bouwer.

Prisión preventiva confirmada

Además, el 26 de octubre se dictó la prisión preventiva que se encuentra firme y la causa fue caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal por actos análogos -por introducción de partes del cuerpo-”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial a través de su sitio oficial.

El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente en la investigación.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Córdoba

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro