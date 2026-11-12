La Justicia confirmó este jueves la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente de 20 años en la ciudad de Córdoba.
Córdoba
Ratificaron la prisión preventiva para un ginecólogo acusado de abusar a una paciente de 20 años
La joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica.
El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía.
Detención en la cárcel de Bouwer
El viernes 11 de septiembre, la joven denunció los hechos presuntamente ocurridos en una consulta ginecológica, mientras que ese día se ordenó la detención del médico de 58 años, quien está alojado en la cárcel de Bouwer.
Prisión preventiva confirmada
Además, el 26 de octubre se dictó la prisión preventiva que se encuentra firme y la causa fue caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal por actos análogos -por introducción de partes del cuerpo-”, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial a través de su sitio oficial.
El sindicado permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción interviniente en la investigación.
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