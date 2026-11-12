Mauro Quinteros, un trabajador de aplicaciones de reparto de 40 años, fue asesinado de un balazo en el pecho en la ciudad de Córdoba tras intentar impedir que dos delincuentes armados le robaran los teléfonos celulares a dos adolescentes de 14 y 16 años en barrio Alta Córdoba.
Mataron a un repartidor en Córdoba tras defender a dos adolescentes de un robo
Mauro Quinteros, de 40 años, recibió un disparo en el pecho al interponerse entre motochorros y dos jóvenes. Hay un detenido y sus compañeros marchan en reclamo de justicia.
El ataque
El episodio ocurrió alrededor de las 22:20 en la esquina de las calles Luis de Góngora y General Paz, en la zona norte de la capital provincial. Según reconstruyeron fuentes judiciales, las dos menores caminaban por el sector cuando fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta con intenciones de robo.
Al escuchar los gritos de auxilio de las chicas, Quinteros —quien se encontraba aguardando pedidos en un punto de acopio ubicado a pocos metros— decidió intervenir en su defensa.
De acuerdo con testigos del hecho, el hombre les gritó a los asaltantes que dejaran a las jóvenes, momento en el cual uno de los delincuentes efectuó un disparo directo que impactó en su pecho. A pesar de la rápida llegada de las patrullas policiales y los servicios de emergencia, falleció en el lugar.
Investigación en curso
La causa quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del área.
Este jueves se concretó la detención de un sospechoso de 38 años y el secuestro de una motocicleta presuntamente vinculada al crimen, aunque los investigadores continúan buscando al segundo involucrado y analizando registros fílmicos para reconstruir la ruta de escape.
Tras conocerse el desenlace, Verónica, pareja de la víctima desde hace 16 años y también repartidora, expresó su profundo dolor por lo sucedido y lamentó la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente quienes trabajan en la calle. En paralelo, vecinos del barrio denunciaron reiterados arrebatos y falta de iluminación en la zona.
Reclamo y movilización de repartidores
Ante el asesinato de su compañero, un grupo de trabajadores de aplicaciones inició una protesta desde las 10 de la mañana en la intersección de avenida Juan B. Justo y calle Góngora. Los manifestantes exigen justicia, mayores medidas de prevención y la presencia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, advirtiendo con trasladar el reclamo hacia la Casa de Gobierno.