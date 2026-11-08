Visita papal

Detuvieron a una persona por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

La detención fue informada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que intervino junto con la Policía Federal en la investigación. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se conoció la amenaza y quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Campana.