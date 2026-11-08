Una persona fue detenida en las últimas horas por amenazar de muerte al papa León XIV, en la antesala de su visita oficial a la Argentina.
Detuvieron a una persona por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada a la Argentina
La detención fue informada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que intervino junto con la Policía Federal en la investigación. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que se conoció la amenaza y quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Campana.
El arresto fue confirmado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que informó que el operativo se realizó mediante un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina y por disposición de la Justicia federal.
El caso se conoció este sábado, a pocas horas del arribo del pontífice al país, previsto para este domingo 8 de noviembre. La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Cómo fue la investigación que permitió detener al sospechoso
De acuerdo con el comunicado difundido por la SIDE, la información sobre las amenazas fue obtenida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo de inteligencia y posteriormente remitida al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.
A partir de esos datos se puso en marcha un procedimiento que permitió identificar y detener a la persona señalada por las intimidaciones. Según precisaron desde el organismo, el arresto se concretó en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza.
La intervención judicial estuvo a cargo del Juzgado Federal de Campana, que ordenó el procedimiento y quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido ni brindaron precisiones sobre su edad, lugar de residencia o las circunstancias en las que se habrían realizado las amenazas.
Tampoco se conocieron detalles sobre el contenido de los mensajes ni si el sospechoso tenía algún antecedente vinculado con hechos similares.
En su comunicación oficial, la SIDE destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.
La visita de León XIV a la Argentina: cuál será su agenda
La detención se produjo en el contexto del operativo de seguridad organizado por la llegada del Papa, quien tiene previsto permanecer en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre.
El pontífice arribará este domingo a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.
Entre los encuentros previstos se encuentran una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, actividades con representantes de distintos sectores de la sociedad y celebraciones religiosas con participación de fieles.
También está programada una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En Córdoba, el Papa participará de otra celebración religiosa.
La SIDE aseguró que mantiene un trabajo conjunto con las fuerzas federales para anticipar posibles riesgos y garantizar que las actividades previstas se desarrollen con normalidad y bajo condiciones de seguridad.
La visita de León XIV será la primera de un pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó por segunda vez al país.