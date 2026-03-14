Narcotráfico en Santa Fe

Procesaron al "Turu" Mendieta como jefe de una organización narco que operaba en el norte de la ciudad

El juez federal Aldo Mario Alurralde dictó la prisión preventiva para Jorge Alberto Mendieta, a quien la Justicia señala como líder de una red dedicada a la compra, fraccionamiento y distribución de drogas. El magistrado consideró acreditado que la actividad ilícita constituía un “modo de vida sostenido en el tiempo” y ordenó además un embargo por ocho millones de pesos.