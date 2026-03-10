Operativo de Gendarmería

Quemaron más de nueve toneladas de marihuana secuestrada en Misiones

El estupefaciente había sido decomisado en noviembre del año pasado por personal del Escuadrón 10 “Eldorado” durante un control sobre la Ruta Nacional 12. La droga, distribuida en más de once mil ladrillos, fue destruida por orden de la justicia federal.