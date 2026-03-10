Quemaron más de nueve toneladas de marihuana secuestrada en Misiones

Más de nueve toneladas de marihuana secuestradas en un operativo realizado en la provincia de Misiones fueron incineradas el viernes pasado por disposición judicial.
El estupefaciente había sido decomisado en noviembre del año pasado por personal del Escuadrón 10 “Eldorado” durante un control sobre la Ruta Nacional 12. La droga, distribuida en más de once mil ladrillos, fue destruida por orden de la justicia federal.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes destruyeron un cargamento de 9.490 kilos y 200 gramos de cannabis sativa que permanecía bajo custodia desde noviembre del año pasado.
La incineración se realizó con autorización del juzgado federal interviniente y bajo supervisión de autoridades. Para el traslado del estupefaciente hasta el sitio de destrucción se montó un operativo cápsula de seguridad, mediante el cual los gendarmes aseguraron el desplazamiento del cargamento hasta el horno donde finalmente fue eliminado.
La droga había sido incautada durante un procedimiento llevado a cabo por personal del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería sobre el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, en el norte de la provincia.
Durante un control vehicular, los uniformados inspeccionaron un camión conducido por un ciudadano de nacionalidad brasileña. Al revisar el semirremolque, detectaron que bajo una lona se ocultaba un cargamento compuesto por miles de paquetes rectangulares con marihuana.
Según informaron fuentes oficiales, el vehículo en el que se transportaba el estupefaciente tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires, lo que reforzó las sospechas sobre la maniobra de contrabando.
Tras varios meses bajo custodia judicial, el juzgado federal misionero autorizó la destrucción del material secuestrado. El oficio fue remitido a la unidad de Gendarmería responsable de su resguardo, que organizó el procedimiento de incineración.
En total, los efectivos arrojaron al horno 11.667 ladrillos de marihuana, que conformaban el cargamento incautado durante el operativo del año pasado.
Medios de la provincia de Misiones señalaron que se trata de uno de los cargamentos más voluminosos destruidos en lo que va del año en la región, una zona que suele registrar importantes procedimientos contra el narcotráfico debido a su cercanía con las fronteras de Paraguay y Brasil.
Con la incineración del cargamento se dio cierre administrativo al procedimiento iniciado en noviembre, mientras continúa la investigación judicial vinculada al transporte y origen de la droga.