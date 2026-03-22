En el Puente Colgante: le quisieron robar su moto, se defendió y lo balearon en las piernas

Un joven de 24 años resultó herido de arma de fuego en la madrugada de este domingo, en el acceso al Puente Colgante, tras ser atacado por dos delincuentes que intentaron robarle la motocicleta cuando salía de un boliche bailable ubicado en la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 5.15 y la víctima fue posteriormente asistida por policías en la intersección de bulevar Gálvez y Rivadavia.
De acuerdo a la información policial, el episodio se inició a la salida del local nocturno, cuando el joven se retiraba a bordo de su motovehículo en dirección al puente. En esas circunstancias fue interceptado por dos sujetos, quienes mediante amenazas con un arma de fuego intentaron sustraerle la moto.
Forcejeo y dos tiros
Siempre según el relato de la víctima y testigos, al oponer resistencia se produjeron al menos dos detonaciones. Como consecuencia, el joven recibió un disparo en la pantorrilla izquierda y otro en el muslo derecho, tras lo cual los agresores se dieron a la fuga.
La situación fue advertida minutos después por personal policial de la motorizada que patrullaba la zona, a partir de un aviso radial. En inmediaciones de bulevar Gálvez y Rivadavia, los efectivos tomaron contacto con testigos que aportaron los primeros datos sobre lo sucedido.
Finalmente, el herido , identificado como A. R. N, fue asistido en la citada intersección y trasladado hasta el hospital Cullen para su atención médica. El profesional interviniente diagnosticó heridas de arma de fuego en miembros inferiores, sin que suponga riesgo para su vida, quedando el joven en observación.
En tanto, los autores del hecho no fueron detenidos y son buscados por estas horas. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.