Operativo conjunto

Secuestran un arsenal en Frontera y detienen a tres personas

Un operativo de las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe en una zona rural cercana al límite con Córdoba permitió incautar una ametralladora FMK3, pistolas calibre .45, armas largas, revólveres, miras telescópicas y municiones. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Regional 5 y llevada adelante por la Policía de Investigaciones.