Arrestaron a una pareja acusada de balear una casa en Sauce Viejo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a tres personas en el marco de una investigación por un grave ataque ocurrido en la ciudad de Sauce Viejo.
El operativo fue realizado por la PDI, con colaboración de equipos tácticos del GOE. Se realizaron dos allanamientos y en uno de ellos se secuestraron más de 300 gramos de marihuana, por lo que otro sujeto también fue aprehendido.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves a tres personas en el marco de una investigación por un grave ataque ocurrido en la ciudad de Sauce Viejo.
La causa se originó el pasado miércoles 4 de marzo, cuando se radicó una denuncia por “abuso de arma” en la Seccional 19a de la mencionada localidad del departamento santafesino La Capital.
La víctima contó a la policía que su casa había sido baleada momentos antes.
Luego de distintas tareas de inteligencia y con los recaudos legales correspondientes, personal de la Sección Delitos Calificados de la PDI planificó dos allanamientos.
Las irrupciones fueron ejecutadas por equipos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I.
El primero de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el cruce de calles 12 y 1 del barrio Tembé y Porá. Allí fueron detenidos un hombre y una mujer. Además, se secuestraron una motocicleta Honda Wave y un arma que, según las primeras evaluaciones, sería de aire comprimido.
El segundo operativo tuvo lugar en un domicilio de calle 4 de Enero al 1100, donde los efectivos aprehendieron a otro hombre y secuestraron 318 gramos de marihuana.
Por orden de la fiscal interviniente, Rosana Peresin, los detenidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.
Dos de ellos están acusados de abuso de arma y el restante de tenencia simple de estupefacientes.