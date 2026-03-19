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Imputaron a dos adolescentes por una seguidilla de robos de motos en Santa Fe

Ambos fueron detenidos a principios de semana en 15 allanamientos realizados por la PDI, tras una investigación iniciada en septiembre de 2025. Otros dos implicados serán imputados este viernes.

La Justicia ordenó 15 allanamientos el martes por el robo de motos. Foto: Flavio RainaLa Justicia ordenó 15 allanamientos el martes por el robo de motos. Foto: Flavio Raina
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Dos adolescentes de 17 años fueron imputados este jueves como coautores de una serie de robos de motocicletas cometidos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación que incluyó 15 allanamientos y permitió desarticular una banda que operaba principalmente en los barrios María Selva y Guadalupe. Ambos recuperaron la libertad bajo medidas no privativas.

Las audiencias se realizaron en sede judicial y correspondieron a hechos distintos, aunque con una modalidad reiterada: el ingreso a cocheras o garajes mediante la rotura o forzamiento de portones, para luego sustraer los vehículos.

Flavio RainaComo resultado de la labor policial fueron detenidos tres adolescentes. Foto: Flavio Raina

La investigación había sido iniciada en septiembre de 2025 y derivó esta semana en un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), que dejó un saldo de al menos cuatro detenidos.

Entre ellos se encuentran los dos menores imputados, identificados por sus iniciales como RWAS y ADAP, además de un joven de 18 años al que también se le atribuyen hechos cometidos cuando era menor, por lo que será encausado bajo el régimen penal juvenil. A su vez, otro implicado mayor de edad será imputado en una audiencia prevista para este viernes.

Hechos reiterados

En el caso de RWAS, el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil del MPA Francisco Cecchini le atribuyó haber participado el 27 de noviembre de 2025, junto a otras personas no identificadas, en un robo ocurrido en Pasaje Guido al 1000.

Según la imputación, el grupo forzó el portón de un garaje y sustrajo dos motocicletas. La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en registros de cámaras de seguridad.

Por su parte, ADAP fue imputado por tres hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del mismo año, en los que, junto a distintos cómplices, habría ingresado a garajes ubicados en Avellaneda al 5700, Crucero Argentino General Belgrano al 2300 y Juan del Campillo al 1300.

En todos los casos, el modus operandi fue similar: forzamiento de accesos y sustracción de motos, algunas de las cuales presentaban daños como la traba del manubrio violentada.

La calificación legal para ambos es la de coautores de robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con el agravante de reiteración en el caso de ADAP.

Medidas en libertad

Como resultado de la audiencia, el juez penal juvenil Héctor Aiello dispuso para ambos adolescentes medidas no privativas de la libertad, con intervención de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.

Allanamientos por robo de motos en Santa FeLos hechos investigados se remontan a septiembre de 2025. Foto: Prensa Gobierno

En ese marco, deberán cumplir reglas de conducta como continuar con la escolaridad, no acercarse a los lugares de los hechos ni mantener contacto con las víctimas, además de presentarse periódicamente a firmar ante el Ministerio Público de la Acusación.

El abordaje incluye un seguimiento territorial articulado con áreas de Niñez y Seguridad de la provincia, cuyos representantes participaron de las audiencias.

Una investigación más amplia

Los hechos se inscriben en una causa de mayor alcance que investiga una organización delictiva vinculada al robo sistemático de motocicletas y otros delitos. Según informaron autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, el grupo operaba con altos niveles de violencia y bajo una lógica de “polirrubro delictivo”, que incluía además la tenencia de armas y otros ilícitos.

Los procedimientos realizados esta semana permitieron secuestrar armas, municiones y estupefacientes, además de reunir evidencia clave para avanzar con nuevas imputaciones. En ese contexto, este viernes se llevarán adelante nuevas audiencias para otros dos sospechosos, uno de ellos ya mayor de edad.

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