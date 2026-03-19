Imputaron a dos adolescentes por una seguidilla de robos de motos en Santa Fe

Dos adolescentes de 17 años fueron imputados este jueves como coautores de una serie de robos de motocicletas cometidos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación que incluyó 15 allanamientos y permitió desarticular una banda que operaba principalmente en los barrios María Selva y Guadalupe. Ambos recuperaron la libertad bajo medidas no privativas.
Las audiencias se realizaron en sede judicial y correspondieron a hechos distintos, aunque con una modalidad reiterada: el ingreso a cocheras o garajes mediante la rotura o forzamiento de portones, para luego sustraer los vehículos.
Como resultado de la labor policial fueron detenidos tres adolescentes. Foto: Flavio Raina
La investigación había sido iniciada en septiembre de 2025 y derivó esta semana en un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), que dejó un saldo de al menos cuatro detenidos.
Entre ellos se encuentran los dos menores imputados, identificados por sus iniciales como RWAS y ADAP, además de un joven de 18 años al que también se le atribuyen hechos cometidos cuando era menor, por lo que será encausado bajo el régimen penal juvenil. A su vez, otro implicado mayor de edad será imputado en una audiencia prevista para este viernes.
Según la imputación, el grupo forzó el portón de un garaje y sustrajo dos motocicletas. La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en registros de cámaras de seguridad.
Por su parte, ADAP fue imputado por tres hechos ocurridos entre septiembre y diciembre del mismo año, en los que, junto a distintos cómplices, habría ingresado a garajes ubicados en Avellaneda al 5700, Crucero Argentino General Belgrano al 2300 y Juan del Campillo al 1300.
En todos los casos, el modus operandi fue similar: forzamiento de accesos y sustracción de motos, algunas de las cuales presentaban daños como la traba del manubrio violentada.
La calificación legal para ambos es la de coautores de robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con el agravante de reiteración en el caso de ADAP.
Medidas en libertad
Como resultado de la audiencia, el juez penal juvenil Héctor Aiellodispuso para ambos adolescentes medidas no privativas de la libertad, con intervención de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2025. Foto: Prensa Gobierno
En ese marco, deberán cumplir reglas de conducta como continuar con la escolaridad, no acercarse a los lugares de los hechos ni mantener contacto con las víctimas, además de presentarse periódicamente a firmar ante el Ministerio Público de la Acusación.
El abordaje incluye un seguimiento territorial articulado con áreas de Niñez y Seguridad de la provincia, cuyos representantes participaron de las audiencias.
Una investigación más amplia
Los hechos se inscriben en una causa de mayor alcance que investiga una organización delictiva vinculada al robo sistemático de motocicletas y otros delitos. Según informaron autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, el grupo operaba con altos niveles de violencia y bajo una lógica de “polirrubro delictivo”, que incluía además la tenencia de armas y otros ilícitos.
Los procedimientos realizados esta semana permitieron secuestrar armas, municiones y estupefacientes, además de reunir evidencia clave para avanzar con nuevas imputaciones. En ese contexto, este viernes se llevarán adelante nuevas audiencias para otros dos sospechosos, uno de ellos ya mayor de edad.