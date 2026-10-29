Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un colectivo de la línea 92 en el barrio porteño de Recoleta.
Tragedia en Recoleta
Un peatón fue atropellado por un colectivo en Capital Federal y murió
El hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió “lesiones incompatibles con la vida” cuando fue embestido por la unidad de transporte público.
El chofer fue trasladado a un centro de salud. Imagen ilustrativa.
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El hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió "lesiones incompatibles con la vida" cuando fue embestido por el transporte.
Personal del SAME concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que determinó el traslado del chofer al Hospital Rivadavia para ser asistido por un equipo de Salud Mental.
La Justicia intervino en el caso y trataba de determinar las circunstancias del siniestro vial.
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