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Tragedia en Recoleta

Un peatón fue atropellado por un colectivo en Capital Federal y murió

El hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió “lesiones incompatibles con la vida” cuando fue embestido por la unidad de transporte público.

El chofer fue trasladado a un centro de salud. Imagen ilustrativa.El chofer fue trasladado a un centro de salud. Imagen ilustrativa.
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Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un colectivo de la línea 92 en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió "lesiones incompatibles con la vida" cuando fue embestido por el transporte.

Mirá tambiénUna persona fue arrollada por una formación del subte en Buenos Aires

Personal del SAME concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que determinó el traslado del chofer al Hospital Rivadavia para ser asistido por un equipo de Salud Mental.

La Justicia intervino en el caso y trataba de determinar las circunstancias del siniestro vial.

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