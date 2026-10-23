Un hombre fue arrollado este viernes por una formación de la Línea A de subte en la estación Acoyte y el servicio circulaba limitado entre Plaza de Mayo y Loria de la ciudad de Buenos Aires.
Línea A
Una persona fue arrollada por una formación del subte en Buenos Aires
El servicio circula limitado entre Plaza de Mayo y Loria, según informó Emova.
El servicio se interrumpió por el incidente
El servicio se interrumpió por el incidente
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad pertenecientes al Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y un tren de socorro se movilizaron al lugar, donde en el primer subsuelo y debajo del subte encontraron a la víctima.
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El paciente estaba con bajos signos vitales, la guardia efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el SAME determinó el traslado del pasajero al Hospital Durand.
El servicio circulaba limitado entre Plaza de Mayo y Loria, en el barrio porteño de Almagro, por el protocolo de arrollamiento activado por Emova.
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