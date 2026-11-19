Más de tres meses después de la desaparición de Maira Romina Cabrera, el Estado nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan aportar información que ayude a encontrarla. La joven desapareció el 10 de agosto de 2026 en Telaritos, una localidad del departamento Capayán, en la provincia de Catamarca. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Ofrecen una recompensa de $10 millones por datos sobre Maira Romina Cabrera
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento para quienes aporten información útil que permita conocer el paradero de la joven, vista por última vez el 10 de agosto de 2026 en la localidad de Telaritos. Los datos pueden brindarse a través de la línea gratuita 134 y la identidad de quien aporte información será preservada.
La medida fue establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 1196/2026, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial. El ofrecimiento está dirigido a personas que puedan brindar datos útiles sobre el caso y que no hayan tenido participación en los hechos investigados.
La decisión responde a un pedido de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca, que lleva adelante la investigación. El objetivo es ampliar las posibilidades de obtener información que permita avanzar en la búsqueda de la joven y esclarecer qué ocurrió.
Maira Romina Cabrera desapareció en agosto en Telaritos
De acuerdo con los antecedentes incorporados en la resolución, Maira Romina Cabrera desapareció el 10 de agosto de 2026 en la localidad de Telaritos, departamento Capayán. La joven nació el 11 de septiembre de 1998 y, al momento de su desaparición, llevaba un pantalón bordó, una campera negra y zapatillas negras.
El documento oficial también precisa que no llevaba mochila ni equipaje, aunque sí tenía consigo su teléfono celular. Estos datos forman parte de la información aportada por el Ministerio Público Fiscal de Catamarca y permiten identificar las circunstancias conocidas sobre el momento en que fue vista por última vez.
La investigación tramita ante la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, a cargo del fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta. El expediente está caratulado como “Cejas Eduardo del Jesús s/ amenazas simples y homicidio calificado por mediar una relación de pareja”, a partir de la denuncia por la desaparición de Maira Romina Cabrera presentada por su hermana, Lourdes Beatriz Cabrera.
En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Seguridad señala que la desaparición se habría producido en un contexto de violencia de género. También indica que existe un sospechoso individualizado, Eduardo del Jesús Cejas, conocido como “Punguna”, quien, según lo informado por la Fiscalía, se encuentra detenido.
El texto oficial menciona que el sospechoso habría incurrido en conductas de fuga, resistencia a la autoridad, manipulación de testigos y contradicciones en sus declaraciones. Se trata de elementos consignados en los fundamentos de la medida y que forman parte de la investigación judicial.
Cómo cobrar la recompensa de $10 millones por información
La Resolución 1196/2026 establece que la recompensa será de $10.000.000 y tendrá alcance en todo el territorio de la República Argentina. Está destinada exclusivamente a quienes, sin haber intervenido en los hechos delictivos, aporten información que resulte útil para la investigación sobre la desaparición de Maira Romina Cabrera.
Las personas que tengan algún dato pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la línea telefónica gratuita 134.
La norma también establece cómo se determinará el pago. La recompensa será abonada por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esa cartera, una vez que la autoridad interviniente evalúe el mérito de la información aportada.
Un punto central de la disposición es que se preservará la identidad de la persona que brinde los datos. De esta manera, quienes cuenten con información podrán comunicarse con el programa sin que su identidad sea difundida públicamente.
Además, el Ministerio encomendó a su Dirección de Comunicación Institucional la difusión del ofrecimiento en medios gráficos, radiales y televisivos de circulación nacional. También instruyó a las Fuerzas Federales de Seguridad para que publiquen y distribuyan el afiche oficial de la recompensa.
La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. Así, la recompensa busca sumar la colaboración de la ciudadanía a una investigación que continúa abierta y en la que todavía se desconoce dónde está Maira Romina Cabrera.
Para quienes puedan aportar información, el dato principal es el canal habilitado por el Ministerio de Seguridad: la línea gratuita 134.