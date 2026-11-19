Desaparecida en Catamarca

Ofrecen una recompensa de $10 millones por datos sobre Maira Romina Cabrera

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el ofrecimiento para quienes aporten información útil que permita conocer el paradero de la joven, vista por última vez el 10 de agosto de 2026 en la localidad de Telaritos. Los datos pueden brindarse a través de la línea gratuita 134 y la identidad de quien aporte información será preservada.