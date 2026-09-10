Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla en Reconquista para dar con el paradero de Alicia Isabel Galarza, de 72 años, quien se ausentó de su domicilio el martes 8 de septiembre y hasta el momento no pudo ser localizada.
Reconquista: buscan a una mujer de 72 años que falta de su casa desde el martes
Alicia Isabel Galarza padece Alzheimer y fue vista por última vez en barrio Este. Este jueves se desplegó un operativo con policías, bomberos, Los Pumas, familiares y amigos.
La denuncia fue radicada a las 22:30 de ese día por su hija, Sabrina Natalia Muñoz, luego de que la familia advirtiera que la mujer había salido alrededor de las 19:00 de su vivienda ubicada en calle General López, barrio Este.
Según la información aportada a la Policía, al momento de ausentarse Galarza vestía pantalón negro, buzo y chaleco negros, zapatillas negras y un gorro rojo y blanco.
La mujer mide aproximadamente 1,50 metro, es de tez trigueña, tiene ojos marrones y cabello corto con canas. Además, padece Alzheimer y se encuentra bajo tratamiento con medicamentos.
La familia indicó que no es la primera vez que se ausenta de su domicilio y que suele desplazarse por el sector de barrio La Cortada.
Amplio operativo de búsqueda
Ante la falta de novedades, este jueves 10 de septiembre, desde las 6:45, se puso en marcha la orden operacional “Búsqueda Alicia Isabel Galarza – Reconquista”.
Del procedimiento participan efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, GOT K9, Bomberos Zapadores de Vera, personal de la Comisaría 1ª y dependencias policiales vecinas, además de autoridades policiales.
Los rastrillajes, a los que también se sumaron familiares y amigos, se concentraron en el sector este de Reconquista, particularmente sobre el callejón de barrio La Cortada hasta su intersección con el cauce del arroyo El Rey y zonas aledañas.
Hasta el momento, el operativo no arrojó resultados positivos y la búsqueda continúa.