El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguró que no recibió ninguna notificación judicial sobre el pedido de captura que pesaba sobre Marta Noemí Mitrovich al momento de tramitar y retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI), luego de que trascendiera que la mujer, prófuga en la causa por la presunta estafa a una peluquera, Merlín Díaz Silva, que luego se suicidó, obtuvo un nuevo ejemplar del documento sin ser detenida.
Renovó el DNI con un pedido de captura: para el RENAPER, es culpa de “los tiempos policiales”
El Registro Nacional de las Personas emitió un comunicado en el que aseguró que no existía ninguna notificación judicial al momento de realizar el trámite.
A través de la difusión, el organismo detalló que Mitrovich inició el trámite presencial de un nuevo DNI el 28 de mayo de 2026, a las 16:20, bajo la modalidad exprés en la sede central ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 600, en la Ciudad de Buenos Aires. El documento fue retirado por la propia titular al día siguiente, el 29 de mayo, a las 17:56.
Según explicó la entidad, recién el 4 de junio la Policía Federal Argentina (PFA) solicitó formalmente las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al día en que la mujer realizó el trámite. El organismo remarcó que ese requerimiento fue presentado seis días después de la gestión del DNI y cinco días después de que el documento fuera retirado.
Retraso en el pedido de imágenes
En ese sentido, sostuvo que durante todo el procedimiento "jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial" que informara sobre un pedido de captura o alguna restricción contra Mitrovich.
El organismo sostuvo además que la emisión del DNI se procesa de manera automática y que únicamente puede bloquearse cuando existe una orden judicial expresa incorporada a sus sistemas. Asimismo, aclaró que, a diferencia del pasaporte, el trámite del documento nacional de identidad no contempla controles vinculados con pedidos de captura, salvo que medie una disposición judicial específica.
Respecto del pedido realizado por la Policía Federal, el Renaper indicó que la fuerza únicamente requirió el material fílmico para la investigación y que tampoco informó en esa presentación que la mujer se encontraba prófuga de la Justicia.
Colaboración con la Justicia
Finalmente, reafirmó que su función es garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos y aseguró que colaboró de manera inmediata con los requerimientos formulados por la Justicia y las fuerzas de seguridad.
La situación de Mitrovich se conoció en el marco de la investigación por la presunta estafa que derivó en el suicidio de una peluquera, causa en la que hay dos mujeres detenidas y la sospechosa permanece prófuga.