Neuquén

Rescataron a una mujer tras una caída mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín

Una mujer de 48 años sufrió un traumatismo de cadera mientras recorría una senda cercana a San Martín de los Andes. Fue asistida por rescatistas del Parque Nacional Lanín y del SIEN, y trasladada al Hospital Ramón Carrillo.