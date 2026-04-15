Una mujer de 48 años tuvo que ser rescatada luego de sufrir una caída mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín, en una senda cercana a San Martín de los Andes. El accidente activó un operativo conjunto entre personal del área protegida y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén para asistirla en una zona de difícil acceso.
Rescataron a una mujer tras una caída mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín
Una mujer de 48 años sufrió un traumatismo de cadera mientras recorría una senda cercana a San Martín de los Andes. Fue asistida por rescatistas del Parque Nacional Lanín y del SIEN, y trasladada al Hospital Ramón Carrillo.
La mujer, residente en San Martín de los Andes, transitaba por la senda del Lote 27 cuando perdió la estabilidad y cayó. El golpe le provocó un traumatismo de cadera que le impidió continuar la marcha, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate.
Cómo fue el operativo en el Lanín
La emergencia fue reportada a través de la radioestación oficial del parque. A partir de esa alerta se puso en marcha el protocolo de rescate, con participación de una cuadrilla de cuatro integrantes del ICE, el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias, junto con personal del SIEN.
El ingreso hasta el lugar del accidente demandó maniobras específicas por las características del terreno y por las condiciones variables de la zona cordillerana. Los rescatistas realizaron la primera atención médica en el lugar y luego avanzaron con la inmovilización de la paciente para poder evacuarla con seguridad.
Para concretar el rescate utilizaron una camilla Kong y un chaleco de extricación, elementos claves en operativos de montaña y en terrenos complejos. Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada hasta un sector accesible, donde ya esperaba una ambulancia del sistema de emergencias neuquino.
Traslado al hospital y pedido de precaución
Desde allí, el procedimiento continuó con el traslado al Hospital Ramón Carrillo, donde la mujer recibió atención médica especializada. Según informó la Intendencia del Parque Nacional Lanín, la paciente logró ser evacuada luego de un trabajo coordinado entre los distintos organismos que participaron del operativo.
El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos de las actividades de montaña, incluso en senderos utilizados con frecuencia. Por eso, desde la administración del parque renovaron las recomendaciones para quienes planean recorrer circuitos dentro del área protegida.
Entre las principales sugerencias, recordaron la necesidad de completar el registro único de trekking al menos 48 horas antes de la salida, elegir recorridos acordes a la experiencia y al estado físico, evitar salir en soledad e informar previamente a otra persona sobre el itinerario previsto.
Las recomendaciones del Parque Nacional Lanín
Las autoridades también insistieron en consultar el pronóstico antes de iniciar cualquier excursión y en llevar abrigo extra, debido a los cambios bruscos que suele presentar el clima en la región. Además, remarcaron que no debe hacerse fuego fuera de los lugares habilitados y que cada visitante debe regresar con todos los residuos generados durante la travesía.
La caída de esta mujer derivó en un operativo exitoso de rescate, pero también reforzó el mensaje preventivo de las autoridades del parque, que volvieron a pedir planificación, prudencia y preparación adecuada para realizar caminatas en la montaña.